Молодой грузчик попал под контейнер на Соколовой горе

Фото регионального СУ СК

Следователи Волжского района Саратова начали проверку по факту получения травмы рабочим.

По предварительным данным, днем 14 июля в специализирующейся на доставке грузов компании, расположенной на Соколовой горе, 21-летний работник склада выгружал контейнеры из автомобиля. Внезапно груз покачнулся и начал падать. Молодой человек попытался выровнять его, но контейнер упал на него.

Коллеги вытащили парня и вызвали скорую:

- С подозрением на перелом ноги и бедренной кости мужчина госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Следователь осмотрел место происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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