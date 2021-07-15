Молодой грузчик попал под контейнер на Соколовой горе

Фото регионального СУ СК
Следователи Волжского района Саратова начали проверку по факту получения травмы рабочим.
По предварительным данным, днем 14 июля в специализирующейся на доставке грузов компании, расположенной на Соколовой горе, 21-летний работник склада выгружал контейнеры из автомобиля. Внезапно груз покачнулся и начал падать. Молодой человек попытался выровнять его, но контейнер упал на него.
Коллеги вытащили парня и вызвали скорую:
- С подозрением на перелом ноги и бедренной кости мужчина госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.
Следователь осмотрел место происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
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