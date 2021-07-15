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Общество15 июля 2021 10:00

Сергей Наумов возглавил Саратовский институт развития образования

Информация опубликована на сайте образовательного учреждения
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сергей Наумов

Сергей Наумов

Советник губернатора Саратовской области Валерия Радаева, доктор исторических наук, профессор Сергей Наумов стал исполняющим обязанности ректора Саратовского областного института развития образования.

Информация о назначении опубликована на сайте института.

Учебное заведение было основано в 1929 году региональным министерством образования. В институте педагоги проходят повышение квалификации.

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