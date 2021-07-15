Сергей Наумов возглавил Саратовский институт развития образования

Сергей Наумов
Советник губернатора Саратовской области Валерия Радаева, доктор исторических наук, профессор Сергей Наумов стал исполняющим обязанности ректора Саратовского областного института развития образования.
Информация о назначении опубликована на сайте института.
Учебное заведение было основано в 1929 году региональным министерством образования. В институте педагоги проходят повышение квалификации.
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