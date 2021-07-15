Два юных жителя Саратовской области попали в больницу после ДТП

Фото региональной ГИБДД

Два юных жителя Саратовской области пострадали в ДТП за вчерашний день, 14 июля. Подробностями поделились в пресс-службе региональной ГИБДД.

В Новобурасском районе в 22:15 на 36-м км дороги «Новые Бурасы – Кутьино –

Вязьмино - Петровск» опрокинулся 15-летний мальчик на мотоцикле Boks-r .

А в Кировыском районе Саратова в 12:50 напротив дома №2 на Навашина девятилетний мальчик переходил дорогу в неустановленном месте, и его сбила Lada Priora под управлением 32-летнего мужчины.

Оба ребенка попали в больницы.

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