Саратовская мэрия попросила у региона еще миллиард на СГЭТ

Вчера, 14 июля, в Саратовской облдуме прошло заседание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.

В числе прочих обсудили вопрос финансирования СГЭТ. Глава фракции КПРФ Александр Анидалов поинтересовался, зачем компании выделили 100 миллионов рублей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев ответил, что в СГЭТ поднялись зарплаты, поэтому потребовалось дополнительное финансирование.

И.о. министра финансов Ирина Бегинина уточнила, что Саратов изначально запросил миллиард.

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