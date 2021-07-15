Саратовская мэрия попросила у региона еще миллиард на СГЭТ

Вчера, 14 июля, в Саратовской облдуме прошло заседание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.
В числе прочих обсудили вопрос финансирования СГЭТ. Глава фракции КПРФ Александр Анидалов поинтересовался, зачем компании выделили 100 миллионов рублей.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев ответил, что в СГЭТ поднялись зарплаты, поэтому потребовалось дополнительное финансирование.
И.о. министра финансов Ирина Бегинина уточнила, что Саратов изначально запросил миллиард.
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