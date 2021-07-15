Саратовцам пришлось идти пешком из-за появившейся после ДТП с автобусом пробки

На Стрелке произошло ДТП с участием автобуса
Сегодня, 15 июля, в Кировском районе Саратова произошло ДТП с участием автобуса.
Очевидцы сообщают, что около получаса назад в районе Стрелки ИЖ «Ода» врезался сзади в частный автобус.
Пострадавших нет. Легковушка сильно потрепалась. Образовалась огромная пробка, проезд из-за которой в обе стороны затруднен. Очевидцы также сообщают, что затор привел к тому, что горожанам приходится выходить из общественного транспорта (очень жарко) и идти пешком.
В сторону Ленинского района проезд сильно затруднен
Участники аварии ожидают прибытия правоохранителей.
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