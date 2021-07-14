Вячеслав Володин поручил обустроить смотровую площадку у старого саратовского аэропорта

Сегодня, 14 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил смотровую площадку у старого саратовского аэропорта.
Политик пришел к выводу, что место неблагоустроено и поэтому не пользуется популярностью.
Володин поручил мэру Михаилу Исаеву продумать возможность установки на смотровой площадке туалета, детской и спортплощадок. Также спикер ГД уточнил, что было бы неплохо и магазин там открыть.
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