В двух муниципалитетах Саратовской области отменили карантин по бешенству

В двух районах Саратовской области отменили карантин по бешенству животных. Постановление подписал губернатор Валерий Радаев.

В Алексеевском муниципальном образовании Базарно-Карабулакского района карантин ввели 10 мая из-за бешеной коровы, а в Турковском МО – 14 мая, из-за больного кота.

В Алексеевском карантин сняли 10 июля, а в Турковском – вчера, 13 июля.

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