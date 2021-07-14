В Саратовской области снизят цены на морковь

Сейчас морковь стоит в районе 100 рублей Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 14 июля, прошло заседание по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию в Саратовской областной думе. Речь шла и о ценах на морковь. Зампред правительства области и министр сельского хозяйства Роман Ковальский рассказал, в регионе засеяли 4,1 млн гектаров земли.

Депутатам стало интересно, почему резко подскочили цены на овощи. Министр ответил, что картофель, лук и свекла уже подешевели. А повышение цен объяснил затянувшейся на две недели посевной компанией.

Ковальский уточнил, что сейчас у саратовских аграриев приобрести свеклу можно за 32 рубля, картофель – 23, капусту – 22, а лук за 16-18 рублей. А вот в магазинах Саратова цены на свеклу и морковь продолжают оставаться в районе 100 рублей за килограмм.

Через несколько недель в Саратовской области ожидается сбор урожая моркови. Тогда она должна будет подешеветь.

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