«Орлан» и «Ласточка» будут возить саратовцев, если поступит заказ от минтранса

Губернатор и глава ПривЖД прокатились на "Орлане"

Сегодня, 14 июля, губернатор Валерий Радаев и начальник ПривЖД Сергей Альмеев проехали на «Орлане» от станции Покровск в Энгельсе до станции Саратов-1. В будущем возможна организация перевозок на рельсовом автобусе от Саратова до Балакова и Энгельса и других городов.

Электропоезд «Ласточка» до конца этой недели совершит пробные рейсы от Саратова до Аткарска и Волгограда. Электричка способна развивать скорость до 160 км/ч. В новом подвижном составе созданы все условия для комфортабельной и безопасной перевозки пассажиров.

Ранее тестовый заезд на «Орлане» был совершен в Балаково.

В салоне рельсового автобуса (в двухвагонном исполнении) установлены 133 мягких кресла, а также откидные столики. В головных вагонах есть биотуалеты, специализированные подъемники, а также места для пассажиров с ограничениями возможностями здоровья. Состав рельсового автобуса оборудован системами поддержания микроклимата, видеонаблюдения, пожарной безопасности и энергосберегающего освещения. В каждом вагоне функционируют информационные табло.

Сегодня Валерий Радаев и глава ПривЖД Сергей Альмеев совершили вместе с журналистами перезд со станции Покровск до станции Саратов на новом рейсовом автобусе РА3 "Орлан". Уже там, на станции Саратов-1, состоялась презентация нового электропоезда ЭС1П "Ласточка".

- Мы посмотрели два типа современного подвижного состава. На дальние расстояния надо запускать именно такие модели. Благодаря новому подвижному составу поездки в Аткарск, Балаково, Балашов, Волгоград по железной дороге могут быть быстрее и удобнее, чем на машине. – сказал губернатор Радаев.

Как пояснили в пресс-службе ПривЖД, поездки носят демонстрационно-ознакомительный характер. Решение о назначении их на маршруты будет приниматься в зависимости от того, будут ли заказы на них от регионального минтранса. Цены на поездки в разные города также пока не установлены.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.