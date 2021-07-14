Валерий Радаев предложил увеличить налог на имущество для малого бизнеса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев внес на рассмотрение Саратовской областной думы проект изменений в региональный закон о налоге на имущество организаций. Документ рассмотрит комитет по бюджету и налогам.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что налоговая база будет устанавливаться, исходя из кадастровой стоимости имущества. На данный момент так высчитывается налог для административно-деловых, офисных и торговых центров площадью более тысячи квадратных метров, организаций общепита и бытового обслуживания с помещениями площадью более 200 квадратных метров

- Законопроектом предлагается устранить ограничения по площади административно-деловых и торговых центров (комплексов), а также нежилых помещений. Аналогичные подходы используются в Республиках Марий Эл и Чувашия, Самарской, Кировской и Нижегородской областях, тем самым исчисление налогов на имущество исходя из кадастровой стоимости осуществляется в отношении максимально возможного круга объектов, включаемых в перечень, - говорится в документе.

Нововведение позволит увеличить доходы регионального бюджета, а налогоплательщики, в собственности у которых находятся административно-деловые, торговые центры и нежилые помещения будут уравнены в налоговой нагрузке.

Также Радаев предлагает ввести налоговые льготы для малого и среднего бизнеса путем уменьшения налогооблагаемой базы в соответствии с площадью недвижимости и количеством сорудников.

Также обозначены и условия снижения налоговой нагрузки. Это возможно при зарплатах сотрудников не ниже полутора МРОТов, что составляет 19 188 рублей, сумма не должна снижаться на протяжении года, а сам бизнесмен должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

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