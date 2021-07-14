На сутки сотни домов в центре Саратова останутся без холодной воды

В Саратове завтра, 15 июля, без холодной воды останутся сотни домов в центре города. «КВС» будут вводить новый водопровод на Новоузенской.

Коммунальщики предоставили полный список отключений:

Жилой дом ЖСК «Клен-69», ул. Хользунова, 25/39

Жилой дом ЖСК «Жизнь», ул. Рабочая, 103

Жилой дом ЖСК «Двигатель», ул. Б. Садовая, 38

Жилой дом ЖСК «Металлург при заводе им. Ленина», ул. Б. Садовая, 40

Жилой дом ЖСК «Швейник», ул. Б. Садовая, 36

Жилой дом ЖК «Ольха», ул. Дегтярная, 13

Жилой дом ЖСК «Здоровье», ул. Дегтярная, 15

Жилой дом ЖСК -3 «Восток», ул. Дегтярная, 17

Жилые дома ООО УК «Феникс плюс» по улицам: Дегтярная, 28; Пугачева, 1

Жилые дома ООО УК «Форта» по улицам: Станционная, 4, 4/6, 6; 2-й Станционный пр., 3, 7, 19

Жилые дома ООО УК «Участие» по улицам: Астраханская, 10/20, 40; 2-я Садовая, 22/36, 52/58, 55; Пугачева, 3/9; 7-й пр. Первомайского пос., 19/31

Жилые дома ООО УК «Рассвет» по улицам: Станционная, 1, 8, 9; 2-й Станционный пр., 7, 17; 5-й пр. Первомайского пос., 6/16; 2-я Садовая, 55, 74; Грибова, 1, 3; Пугачева, 10, 12/16

Жилой дом ООО УК «Фрегат», ул. Астраханская, 50/60а

Жилой дом ТСЖ «Магистраль», 2-й Станционный пр., 15а

Жилой дом ТСЖ на «Пугачевской» , ул. Пугачева, 1а

Жилой дом ТСЖ «Дегтярная площадь», Дегтярная пл., 1/13

Жилой дом ЖСК «Задача-98», 6-й пр. Первомайского пос., 25

Жилой дом ТСЖ «Магистраль-1», 2-й Станционный пр., 11/13

Жилой дом ЖСК «Первомайский-2000», 6-й пр. Первомайского пос., 21/23

Жилой дом ЖСК «Электротермист», ул. Астраханская, 38

Жилой дом ТСЖ «Булат», ул. 2-я Садовая, 39/53

Жилой дом ТСЖ «Единство», ул. Астраханская, 22/36

Жилой дом ООО «Жилремстрой-1», ул. Пугачева, 3/9

Жилой дом ТСЖ «Луч», ул. Астраханская, 50/60

Жилой дом ТСЖ «Агроприбор», ул. Новоузенская, 63/65

Жилой дом ТСН «Колос», ул. Астраханская, 62/66

Жилой дом ЖСК «Ягодка-84», ул. Астраханская, 68

Жилой дом ТСЖ «Магистраль-2», 1-й Станционный пр., 10

Жилой дом ООО «Жилремстрой», ул. Шелковичная, 71/81

Жилой дом ТСН «Дом на Первомайской», 5-й пр. Первомайского пос., 18/30

Жилой дом ООО УК «Очаг», ул. Грибова, 3

Жилой дом ТСН «Витязь», ул. 9-я Линия, 4/12

Жилые дома ООО УК «Фри-Дом» по улицам: Шелковичная, 60/62, 64/66; Пугачева, 49, 49а, 51, 51а, 51б

Частные домовладения по улицам: Шелковичная, 60г; 6-й Шелковичный тупик; 3-й, 4-й, 5-й и 6-й Садовые тупики; Железнодорожная, 2, 4, 6, 6а, 6в, 8, 10, 12, 12а, 14, 16; 1-й Шелковичный тупик, 1 и 3; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й проезды Первомайского поселка; 9-я линия Первомайского поселка, 14, 16, 18, 20; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я линии Первомайского поселка; 2-я Садовая, 76, 78, 80, 82; Астраханская, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 68а, 68/1, 68/2, 70, 72/1, 72/2; 4-й Пугачевский тупик, 1, 2, 3/1, 4, 6, 8; 4-й Новоузенский тупик, 2; 4-й Степной пр., 8, 10, 12, 14, 19, 21; Б. Садовая, 46, 48/1, 50/1; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Интернациональные пр.; Дегтярная площадь; 7-й Дегтярный пр.

ул. Пугачева, 1

ул. Дегтярная, 7

Интернациональный пр., 1а

1-й Станционный пр., 3а

1-й Станционный пр., 13

2-й Станционный пр., 15а

ул. Дегтярная, 12

ул. 2-я Садовая, 23

ул. 2-я Садовая, 23а

ул. Шелковичная, 58

ул. Хользунова, 21

1-й Станционный пр., 1

ул. Хользунова, 19

Дегтярная пл., 1

1-й Станционный пр., 6

ул. Дегтярная, 15

ул. Астраханская, 1в

ул. Дегтярная, 28

ул. Астраханская, 1, 1а, 1б, 1е

ул. Хользунова, 23а

ул. Астраханская, 21

ул. Астраханская, 1а

ул. Астраханская, 88

ул. Астраханская, 45

ул. Хользунова, 21а

ул. Астраханская, 37

ул. Астраханская, 43

ул. Шелковичная, 84а

ул. Шелковичная, 84/86

ул. Астраханская, 40а

1-й Станционный пр., 9

5-й пр. Первомайского поселка

ул. Астраханская, 1

ул. Дегтярная, 26

2-й Станционный пр., б/н

3-й Станционный пр., 10

1-й Станционный пр., 14

ул. 2-я Садовая, 23

ул. Астраханская, 40;

ул. Шелковичная, 71/81;

ул. 2-я Садовая, 23а.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам ЕДДС города, телефон: 659-659.

Отключат воду в 6 утра, а дадут к 11 вечера. Коммунальная служба напоминает, что после возвращения воды в течение двух суток её, прежде чем пить, придется кипятить.

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