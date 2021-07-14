Радаев осмотрел новый выставочный комплекс железнодорожников в Энгельсе и позвонил в колокол

Губернатор с удовольствием дал сигнал к отправлению поезда на станции "Покровск"

В Энгельсе еще продолжается работа по восстановлению инфраструктуры будущего экспозиционно-выставочного комплекса «Станция Покровск».

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На территории станции начался капитальный ремонт трех строений: железнодорожного вокзала, здания железнодорожных касс и водонапорной башни. Во втором полугодии планируется отремонтировать здания телефонно-телеграфной станции и железнодорожной больницы. После реставрации интерьер зданий приблизится к историческому.

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Сегодня, 14 июля, по случаю празднования 150-летия Приволжской ЖД на осмотр хода реконструкции объектов, входящих в экспозиционно- выставочный комплекс на станции Покровск прибыли губернатор Саратовской области Валерий Радаев и начальник Приволжской ЖД Сергей Альмеев.

Сергей Альмеев и Валерий Радаев осмотрели, что уже успели собрать в выставочном комплексе железнодорожники ПривЖД

В перспективе в экспозицию будут включены пассажирские и почтово-багажные вагоны начала XX века, а также образцы тягового подвижного состава, два ретро-автомобиля и железнодорожная дрезина. До 2024 года на выставочных площадках планируется разместить более 18 единиц подвижного состава.

Губернатор Радаев воспользовался случаем и позвонил в станционный колокол. Новый музей в Энгельсе он оценил высоко.