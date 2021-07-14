На месте снесенных домов на Летке появится энгельсский городской парк

Фото из Telegram-канала «Володин Саратов»

Каждая четвертая семья из аварийных домов Летного городка в Энгельсе Саратовской области будет переселена в этом году. Сегодня, 14 июля, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил город и осмотрел 32 аварийных дома.

На днях на расселение шести домов были выделены 373,8 млн рублей. Это произошло при поддержке Президента Владимира Путина. На эти деньги планируют закупить готовые квартиры и построить новые многоквартирные дома.

Володин также отметил, что местные жители могут получить выплату для самостоятельного приобретения нового жилья. Координацией проекта займется глава саратовской агломерации Александр Стрелюхин.

После расселения Летки освободится большая территория, где планируют построить городской парк, сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов».

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