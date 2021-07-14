Престарелую жительницу Саратова сбила машина, в которую врезалось другое авто

Фото городской ГИБДД

Сегодня, 14 июля, утром в Кировском районе Саратова авто сбило престарелую женщину. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

По предварительным данным, в 09:40 на пересечении улиц 50 лет Октября и Украинской 44-летниймжучина за рулем МАЗ не справился с управлением и столкнулся с Mazda под управлением 35-летней женщины, после чего «Мазда» наехала на 84-летнюю бабушку.

Пешехода доставили в больницу. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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