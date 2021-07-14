Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июля 2021 10:42

Женщина на Kia сбила мотоциклиста в Саратове

Авария произошла на улице Рахова
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Вчера вечером, 13 июля, в центре Саратова произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

При перестроении 54-летняя водительница Kia Soul врезалась в мотоцикл Honda под управлением 31-летнего мужчины.

Пострадала пассажирка двухколесного транспорта этого же возраста, ее госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.