Женщина на Kia сбила мотоциклиста в Саратове

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Вчера вечером, 13 июля, в центре Саратова произошло ДТП. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

При перестроении 54-летняя водительница Kia Soul врезалась в мотоцикл Honda под управлением 31-летнего мужчины.

Пострадала пассажирка двухколесного транспорта этого же возраста, ее госпитализировали.

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