Под Балаково продают маслозавод, который ранее собирались развивать

Фото с сайта Avito

В Балакове Саратовской области продают маслоэкстракционный завод. Объявление появилось два дня назад, 12 июля, на площадке Avito.

Комплекс движимого и недвижимого имущества, расположенного в поселке Затонский продают за 3 197 136 056 рублей. В объявлении говорится, что покупатель, который обратится как можно быстрее, получит скидку.

Напомним, 18 июня 2020 года губернатор Валерий Радаев обсуждал с председателем Совета директоров ГК «РУСАГРО» Вадимом Мошковичем инвестиции компании в промышленность региона. Часть из обещанных шести миллиардов должна была пойти на развитие маслоэкстракционного завода.

Ранее, 26 августа 2015 года, на заводе прогремел взрыв, в котором пострадали 12 человек, один рабочий тогда погиб.

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