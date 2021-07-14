Названы самые популярные внедорожники в Саратовской области

Эксперты одного из торговых сайтов составили рейтинг самых популярных на вторичном рынке в Саратовской области кроссоверов и внедорожников.

Интерес к этим моделям за квартал вырос 17%, а за год – на 25%. Средняя цена подержанного автомобиля сегмента SUV в регионе составила во II квартале 2021 года 650 000 рублей – на 15% больше, чем в предыдущем квартале и на 19,3% больше, чем год назад.

Самой продаваемой моделью стала Lada Niva по средней цене в 200 тыс. рублей. Она выросла за год на 2,6%, но осталась ниже, чем у других моделей.

На втором месте – Chevrolet Niva со средней ценой в регионе 330 тыс. рублей, а тройку лидеров замыкает Renault Duster - за него придется отдать 720 тыс. рублей.

Чуть отстает Nissan Qashqai – он обойдется в 830 тыс. рублей и Volkswagen Tiguan с ценой в 994 тыс. рублей.

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