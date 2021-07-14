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Общество14 июля 2021 8:46

218 жителей Саратовской области заразились коронавирусом за сутки

Выписали 241 человека
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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218 человек заразились коронавирусом в Саратовской области за минувшие сутки. Всего на 14 июля в регионе зарегистрированы 68 954 случая заболевания COVID-19.

С начала пандемии выписали 64 717 саратовцев, за сутки – 241.

98 новых случаев зафиксировано в Саратове, в Энгельсском районе – 42, в Балаковском – 24.

Среди заболевших шесть детей до 14 лет, четыре подростка 15-17-ти и 83 человека старше 60 лет.

У 108 пациентов выявили пневмонию, бессимптомно переносят болезнь четыре человека.

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