218 жителей Саратовской области заразились коронавирусом за сутки

218 человек заразились коронавирусом в Саратовской области за минувшие сутки. Всего на 14 июля в регионе зарегистрированы 68 954 случая заболевания COVID-19.

С начала пандемии выписали 64 717 саратовцев, за сутки – 241.

98 новых случаев зафиксировано в Саратове, в Энгельсском районе – 42, в Балаковском – 24.

Среди заболевших шесть детей до 14 лет, четыре подростка 15-17-ти и 83 человека старше 60 лет.

У 108 пациентов выявили пневмонию, бессимптомно переносят болезнь четыре человека.

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