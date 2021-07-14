Саратовцев подстерегает опасный провал на Заречной улице

В Заводском районе нашли провал на дороге

Вчера ночью, 13 июля, в одно из саратовских сообществ в соцсети опубликовали фото с разрушающейся дорогой в Заводском районе.

На снимке видно, что в середине дороги провалился достаточно большой участок асфальта.

Автор поста уточнил адрес провала – Заречная, 12.

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