Компания Абрамовича-младшего вложит $130 миллионов в саратовскую нефтегазодобычу

Фото пресс-службы губернатора Валерия Радаева

Вчера, 13 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с руководителями компании «Сигма Кэпитал» Аркадием Абрамовичем и Михаилом Чигиринским. Обсудили проект по расширению добычи углеводородного сырья в регионе.

- В Саратовской области компания ООО «Диалл Альянс», входящая в структуру «Сигма Кэпитал», владеет лицензией на Бортовой участок, к которому относятся девять нефтегазовых месторождений Заволжья, - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

На сегодняшний день компания планирует реализовать в регионе проект «Восток». Цель проекта – ежегодная добыча одного миллиона тонн нефти и одного миллиарда кубических метров газа. Вложить «Диалл Альянс» планируют порядка 130 миллионов долларов.

На эти деньги введут в использование шесть новых месторождений, поэтапно включая их в единый процесс добычи на территории от Краснокутского до Озинского районов. Также построят газопровод длиной 220 километров с подключением к установке комплексной подготовки газа «Карпенская».

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