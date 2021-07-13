У «Сенного» в Саратове образовалась пробка из-за ДТП с маршруткой и троллейбусом

В ДТП никто не пострадал
Фото: Екатерина Семенова
Сегодня, 13 июля, в Кировском районе Саратова произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Очевидцы сообщили о том, что около часа назад на пересечении Астраханской и Большой Горной, возле рынка «Сенной» не поделили дорогу маршрутка №75 и троллейбус №5а.
Из-за аварии в районе «Сенного» образовалась большая пробка.
В пресс-службе городской ГИБДД рассказали, что никто не пострадал. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
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