У «Сенного» в Саратове образовалась пробка из-за ДТП с маршруткой и троллейбусом

В ДТП никто не пострадал Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 13 июля, в Кировском районе Саратова произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Очевидцы сообщили о том, что около часа назад на пересечении Астраханской и Большой Горной, возле рынка «Сенной» не поделили дорогу маршрутка №75 и троллейбус №5а.

Из-за аварии в районе «Сенного» образовалась большая пробка.

В пресс-службе городской ГИБДД рассказали, что никто не пострадал. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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