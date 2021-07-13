Балаковский ТИК зарегистрировал первого кандидата в депутаты Госдумы

Сегодня, 13 июля территориальная избирательная комиссия Балаковского района Саратовской области рассмотрела документы первого кандидата в депутаты Госдумы.

ТИК зарегистрировал члена политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» Светлану Березину. Она выдвинулась по одномандатному округу №164.

Напомним, выборы состоятся 19 сентября.

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