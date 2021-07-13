В Саратове растет число тяжелых больных и пациентов на ИВЛ

За последнюю неделю саратовцы и жители области стали чаще прививаться от коронавируса. Уже более 34 тыс. человек привились на рабочих местах. В Пугачевском, Аркадакском, Ивантеевском районе подтянули показатели, стало больше вакцинируемых. Востребованы в районах и городах мобильные пункты вакцинации. Об этом говорили на координационном совете при губернаторе 13 июля.

В течение недели ожидается поставка 24 тыс доз вакцины Спутник V. На сегодняшний день первым компонентом привито более 37% населения области. В целом в регионе темпы вакцинации соответствуют темпам поставок вакцины.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов отметил значительное количество тяжелых больных и большое количество смертей.

- Каждый день от 10 до 15 человек погибают, почти 1500 уже умерло. В ковидных госпиталях сегодня около 2,5 тыс. человек, больше - средние тяжелые и тяжелые. Из них 173 на аппаратах искусственной вентиляции легких, еще неделю назад таких пациентов было 163. За прошлую неделю развернули дополнительно 435 коек. Всего в 19 медицинских организациях 2865 коек, из них 2122 с кислородной поддержкой. Свободно на сегодняшнее утро 356 коек, - доложил Шувалов.