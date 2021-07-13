В Саратовской области растет количество заразившихся коронавирусом старше 50 лет

В эти минуты проходит заседание координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавируса по территории Саратовской области. Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова сообщила об ухудшении эпидемиологической ситуации.

Кожанова рассказала, что за неделю в регионе выявили 1 395 новых случаев заболевания COVID-19, что на 29% больше, чем неделей ранее. Больше всего заболевших в Саратове, Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах.

Среди жителей региона старше 50 лет заболеваемость выросла на 23%. Впервые за месяц рост заболеваемости в группе 65+ составил 49,3%.

За неделю также возросло количество пациентов с пневмонией – 1 050.

До 40% заболевших заразились от домочадцев.

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