Установщика дорожных камер в Саратове поймали на крупной взятке

Следователи Октябрьского района Саратова закончили расследование дела о крупной взятке.

По данным следствия, 29 января начальник отдела одного из учреждений Саратова в припаркованном на Вольской автомобиле получил от коммерческого директора некого общества с ограниченной ответственностью 100 тысяч рублей. Предполагалось, что позднее мужчина получит ещё столько же. Взяткодатель хотел получить информацию о подготовке электронных аукционов на поставку и монтаж комплексов фото-видео фиксации нарушений ПДД, а также составление технической документации аукциона под параметры оборудования его компании.

Несмотря на то, что саратовец вину не признал, дело передали в суд.

Как стало известно «КП-Саратов», обвиняемый – начальник сервисного отдела ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр».

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