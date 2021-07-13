На общественных слушаниях проголосовали за присоединение к Саратову трех округов

Сегодня, 13 июля, в Саратове прошли публичные слушания о расширении города. Речь идет о вхождении в состав города Краснооктябрьского, Михайловского и Соколовского муниципальных образований.

Мэр Саратова Михаил Исаев напомнил, что ранее в состав Саратова вошли Красный Текстильщик, Рыбушанское и Синеньское. Глава города обратил внимание на то, что все действующие там тарифы и льготы были сохранены. Министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин также заверил присутствующих, что для новых саратовцев всё останется по-прежнему.

Всего участвовали 36 человек. 34 проголосовали за, один – против, один воздержался.

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