Саратовцев зовут на повторную вакцинацию от коронавируса

Жители Саратовской области могут вакцинироваться от коронавируса повторно. Подробнее рассказали в Telegram-канале «Время Саратовское. Официально».

Сделать прививку во второй раз можно во всех стационарных и мобильных пунктах. Также вакцинировать может и выездная бригада.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививаться всем не болевшим и спустя полгода после перенесенного заболевания. Повторно вакцинироваться можно спустя полгода после первой прививки.

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