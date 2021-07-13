Саратовцев зовут на повторную вакцинацию от коронавируса

Жители Саратовской области могут вакцинироваться от коронавируса повторно. Подробнее рассказали в Telegram-канале «Время Саратовское. Официально».
Сделать прививку во второй раз можно во всех стационарных и мобильных пунктах. Также вакцинировать может и выездная бригада.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует прививаться всем не болевшим и спустя полгода после перенесенного заболевания. Повторно вакцинироваться можно спустя полгода после первой прививки.
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