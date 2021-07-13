Волонтеры «Лизы Алерт» просят помощи в поисках жительницы Саратова

Ориентировку разместили в соцсети

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в своей группе в соцсети ориентировку на 35-летнюю Викторию Афанасьеву.

Поисковики пишут, что женщина пропала 22 июня. Её приметы: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, прямые длинные волосы до пояса, серые глаза. Горожанка была одета в черную кофту, темную длинную юбку и черные сетчатые тапочки.

Если вы где-то видели Викторию, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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