В Заводском районе Саратова после ссоры с матерью пропала 13-летняя девочка

Фото девочки разместили в соцсети

Вчера вечером, 12 июля, в одном из сообществ Саратова в соцсети разместили информацию о пропавшей 13-летней девочке.

По словам автора поста, после ссоры с матерью подросток ушел из дома шесть дней назад. Родительница уже обратилась в полицию.

Также сообщили, что девочка была одета в шорты и камуфляжную футболку. С собой у ребенка может быть рюкзак. Особые приметы – родинка на лбу.

Если вы где-то видели эту девочку, сообщите в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102).

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