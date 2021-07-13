Ещё 14 саратовцев погибли от коронавируса

За минувшие сутки коронавирус унес жизни ещё 14 саратовцев.

Всего с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции погибли 1 497 жителей регионе.

- За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни девяти женщин и пяти мужчин в возрасте от 60 до 84 лет, - сообщили в минздраве Саратовской области.

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