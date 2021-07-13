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Общество13 июля 2021 11:24

Общественница снова раскритиковала организацию подвоза воды в Саратове

По словам Староверовой, воду после отключения могут дать на несколько дней позже
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото из Instagram Татьяны Староверовой

Фото из Instagram Татьяны Староверовой

Член саратовской общественной палаты Татьяна Староверова вновь обратила внимание на ситуацию с холодной водой в Солнечном 2. Напомним, ранее она уже обращала внимание на аналогичные проблемы.

- Мой ответ Чемберлену зачеркнуто водоканальям. Три канистры по 20 литров воды. Стратегический запас. Канистры (пустые) по 400 рублей за штуку (итого 1200) пришлось купить в Реванше. Образовавшуюся дыру в 1200 рублей в семейном бюджете мне, понятно, никто не возместит. Ни чиновники. Ни водоканальи. А следовало бы! В качестве морального ущерба за целый день без воды в тридцатиградусную жару! - пишет общественница в своём Instagram.

Староверова уточняет, что в графике подвозов воды нет шестого и седьмого микрорайонов Солнечного 2. Напомним, сегодня там до 10 вечера отключили воду. Общественница пишет, что обычно воду не дают в оговоренное время, а появляется она в лучшем случае к утру, а в худшем – через 3-4 дня.

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