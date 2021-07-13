В Саратове восстановят триумфальную арку, построенную к приезду Александра II

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

В Саратове восстановят триумфальную арку. Подробности сообщил в своем Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Чиновник пишет, что арка была построена на пересечении улиц Чернышевского и Радищева в 1871 году к приезду императора Александра II. Но в 1925-27 годах её снесли.

- Считаю, что будет правильным спустя почти столетие возродить этот объект. Это, конечно, будет новодел, но он должен стать точной копией утраченной арки. Сегодня провел рабочее совещание на месте. На данный момент территорию занимает КПП, относящееся к ПАО «Т Плюс». С компанией есть понимание по разрешению ситуации, будем работать в направлении выделения земельного участка под строительство, - пишет Бусаргин.

Проектом будут заниматься архитекторы, градозащитники и краеведы. В дальнейшем территорию, прилегающую к арке, планируют соединить с набережной. Объект может появиться уже в этом году. Бусаргин уточнил, что это будет благотворительный проект.

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