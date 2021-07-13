Видео с места столкновения автобуса и мусоровоза в Саратове

ДТП утром 13 июля в Саратове
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове 13 июля в 07.05 произошло ДТП с пассажирским автобусом.
На улице Танкистов автобус ГАЗ сшибся с мусоровозом.
Предварительно, погибших нет, но есть пострадавшие. На видео, присланным в редакцию "КП-Саратов" заметно, что работают несколько машин скорой, пострадавшие люди сидят на траве им оказывается помощь.
Как уточнили в ГИБДД, автобус маршрута №10.
UPD. По данным МЧС, пострадали 11 человек, госпитализировали четырех из них.
UPD. Губернатор Валерий Радаев дал ряд поручений по ДТП в Саратове. Зампреду правительства Александру Соловьеву поручено выяснить причины ДТП и проанализировать безопасность работы общественного транспорта, минздраву – оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
UPD. ГИБДД: Первый Пугачевский посёлок 3 Б/2 водитель 1987 гр управляя а/м Фотон не справился с управлением и допустил столкновение с а/м газель маршрут номер 10 под управлением водителя 1970 гр., который от удара допустил наезд на мусоровоз Исузу под управлением водителя 1976 гр.
UPD. Как сообщили в мэрии, в результате происшествия сильно никто не пострадал, необходимая медицинская помощь оказана.
По предварительным данным виновником ДТП стал грузовик, у которого отказали тормоза. Чтобы избежать более серьезной аварийной ситуации, водитель микроавтобуса был вынужден совершить маневр и допустил столкновение с мусоровозом.
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