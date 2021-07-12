Два десятка пьяных саратовских автомобилистов поймали за два дня

В Саратове поймали 19 пьяных водителей. Подробнее рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

9 и 10 июля правоохранители задержали 11 нетрезвых водителей. Шесть человек от медицинского освидетельствования отказались.

Двух горожан уже лишали прав за пьяное вождение, на них заведут уголовные дела.

Нарушителям и отказавшимся от медосвидетельствования грозят штрафы до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет.

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