Алекса и Лукас: оригинальные саратовцы дали детям имена

В Саратове, Энгельсе и Балакове за прошедшую неделю родились 249 детей. 131 ребенок - девочки, и 118 - мальчики.

В пресс-службе регионального управления ЗАГС рассказали об оригинальных именах, которые выбрали саратовцы для своих детей. Среди них: Алекса, Лукас, Моисей и Милослава.

А в ЗАГСе Ленинского района Саратова зарегистрировали 1500-ного новорожденного. Мальчика назвали Давид.

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