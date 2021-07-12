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Происшествия12 июля 2021 14:55

Два года не могли найти тело жестоко убитой собутыльниками пожилой покровчанки

Суд вынес приговор
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото регионального СУ СК

Фото регионального СУ СК

Суд вынес приговор двум жителям Энгельса Саратовской области. Мужчины сядут за убийство.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 29 на 30 декабря 2018 года два товарища 40 и 48-ми лет выпивали в компании 63-летней местной жительницы в доме одного из приятелей на улице Дубовская. Когда градус дал о себе знать, младший из мужчин, обидевшись на недостаток внимания со стороны дамы, повалил её на матрас, сел сверху и начал душить. Когда женщина перестала сопротивляться, второй покровчанин ударил её не менее трех раз кулаком, а после не менее четырех раз – молотком. Закончив расправу, товарищи продолжили пить.

- Позднее, с 30 на 31 декабря, они, желая скрыть совершенное преступление, положили тело на одеяло и переместили на участок местности на улице Московской города Энгельса, где сбросили в имеющуюся там яму, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В июне 2020 года оперативникам удалось вычислить подозреваемых. Те признались в преступлении и показали место, где закопали тело.

Суд приговорил 40-летнего мужчину к 15 годам с ограничением свободы на два года, а 48-летнего – к 14 годам с ограничением на один год. Оба отправятся в колонию строгого режима.

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