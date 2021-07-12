Эта неделя в Саратове будет жаркой, а на следующей обещают дожди

Замначальника саратовского гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о погоде в Саратовской области на эту неделю. Ожидаются жара и кратковременные ливни.

- На этой неделе на территории области сохранится жаркая погода. Умеренно жаркая в первой половине недели и жаркая – во второй. Причем в первой половине недели мы не ожидаем и не прогнозируем осадки, а во второй, с изменением поля атмосферного давления, направления воздушных потоков, свойств поступающей воздушной массы, будут создаваться условия для формирования кучево-дождевой облачности во второй половине дня, практически ежедневно. С этой облачностью будут связаны грозовые явления, кратковременные ливни и усиления ветра. В целом, на неделе условий для сильного ветра нет. Но во время дождей ветер в шквалистых порывах может усилиться до 15-17 метров в секунду. В среднем скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, - поделилась Цветайло.

Ночью в ближайшие сутки в регионе обещают от 13 до 18 градусов, в пониженных формах рельефа – 8-12. Завтра днем – 27-32.

К середине недели температура начнет повышаться как ночью, так и днем. Ночью – 17-22. Днем – 29-34 в среду, с четверга и до конца недели – 30-35. При осадках будет прохладнее, до 24-26.

- Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Одновременно с этим, хочу уточнить, что мы же прогнозируем осадки, и пожароопасность будет уменьшаться в районе выпадения умеренных дождей. Вопрос всегда – где эти районы. Четкой локализации нет, но, по расчетам, 15-го числа – западные районы, районы, прилегающие к Волге. Следующие дни – северная часть, Левобережье, - поделилась синоптик.

Температура воды в Волге на сегодня – 24,4 градуса тепла. Благодаря стабильно жаркой погоде Волга смогла потеплеть (в пятницу было 23,6). По сведениям очевидцев, появились сине-зеленые водоросли, то есть Волга зацвела:

- Это в тех районах, где нет течения. Энгельсская сторона свободна от водорослей, а вот с правого берега они есть, здесь и температура повыше, - уточнила спициалист.

В Саратове в ближайшие сутки минимальные температуры ожидаются 15-17 градусов. Завтра днем – 28-30. В последующие дни: 18-20 – ночью, 29-32. Вероятность осадков в Саратове и Саратовском районе есть: 15-го числа, 16-го, потом 19-го. На следующей неделе дожди будут идти почти каждый день, но не везде, а в районах прилегающих к Волге – Волжский, Заводской. Может быть, в районе аэропорта Гагарин.

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