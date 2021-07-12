«Лиза Алерт» просит помощи в поисках жителя Ершова

Ориентировку разместили в группе «Лиза Алерт» в соцсети

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках жителя Ершова.

45-летний Андрей Субботин пропал 10 июля. Поисковики сообщили его приметы: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.

Если вы где-то видели Андрея, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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