Саратовские сироты получат сертификаты на покупку жилья

Детям-сиротам Саратовской области начнут выдавать сертификаты на покупку жилья. 5 183 жителей региона старше 25 лет смогут получить по ним жилье. Постановление подписал председатель правительства области Роман Бусаргин.

- Дополнительная мера поддержки позволяет использовать собственные и заемные средства, а также материнский капитал для покупки квартиры, жилого дома или его части. Приобрести жилье сразу в собственность можно в любом муниципальном образовании региона, - пояснил Бусаргин.

Размер социальной выплаты будет рассчитываться, исходя из установленной Минстроем РФ стоимости одного квадратного метра жилья в регионе. Сумму будут предоставлять на покупку 33 квадратных метров, около 1,2 миллионов рублей.

Уведомить о возможности получения сертификата должны будут в региональном министерстве строительства и ЖКХ . Решение будет приниматься специально созданной рабочей группой.

В этом году предоставить сертификаты на жилье планируют 1 400 гражданам. Очередь должны закрыть за три года.

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