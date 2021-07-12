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Происшествия12 июля 2021 11:37

Взятая «на слабо» жительница Саратова со второй попытки зарезала мужа

Расследование продолжается
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото регионального СУ СК

Фото регионального СУ СК

Следователи Кировского района Саратова продолжают заниматься делом об убийстве. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, вечером 6 июля 51-летняя женщина выпивала вместе с 45-летним супругом в их квартире на Большой Садовой. Пара начала ссориться, и мужчина сказал, что женщина ничего ему не сделает. Тогда она взяла нож и ударила им мужа в грудь. Потерпевший смог выйти в коридор, где упал замертво.

Судмедэксперты выяснили, что причиной смерти стало проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением легкого и легочной артерии.

Женщина признала вину. Ранее её уже судили за ранение мужа ножом в живот. Тогда его жизнь удалось спасти.

Подозреваемую поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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