В Саратове с августа изменится схема дорожного движения

В августе изменится схема дорожного движения на некоторых улицах Саратова. Подробнее рассказали в мэрии.

Знак «Въезд запрещен» на Вешней возле гипермаркета «Магнит» перенесут на семь метров для того, чтобы автомобилисты могли заезжать на парковку магазина.

При выезде с проспекта Героев Отечества на Топольчанскую движение по левой полосе сохранится только налево, по правой полосе – прямо и направо. При въезде с Топольчанской на проспект Героев Отечества останется одна полоса.

По обеим сторонам нового городского пляжа, на 2-й Садовой, установят знаки «Остановка запрещена».

Новая схема вступит в силу через 21 день.

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