Саратовская область вошла в список регионов со стопроцентной доступностью детских садов

Фото регионального минобразования

На июнь 2021 в Саратовской области обеспечена стопроцентная доступность детских садов. Ещё 36 регионов России достигли этого показателя, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование федерального Минпросвещения.

В остальных регионах детсады доступны на 93-99%. К этой категории относятся и города федерального значения: Москва – 99,5%, Санкт-Петербург – 99,97%.

В этом году в Саратовской области строятся девять детских садов на 1 420 мест. В 2020 году возвели семь садиков на 720 воспитанников.

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