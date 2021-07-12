Из-за ночного пожара 32 человек эвакуировали из энгельсской гостиницы

Фото регионального ГУ МЧС
Сегодня ночью, 12 июля, в одной из гостиниц Энгельса Саратовской области произошел пожар. В региональном ГУ МЧС рассказали подробнее.
В 3:27 городские пожарные получили сигнал об огне в парк-отеле «Новый век». На место выслали четыре пожарных расчета.
В бойлерной комнате огонь охватил два квадратных метра. Пришлось эвакуировать 32 человек. Никто не пострадал.
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