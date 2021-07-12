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Происшествия12 июля 2021 9:51

Из-за ночного пожара 32 человек эвакуировали из энгельсской гостиницы

Пострадавших нет
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото регионального ГУ МЧС

Фото регионального ГУ МЧС

Сегодня ночью, 12 июля, в одной из гостиниц Энгельса Саратовской области произошел пожар. В региональном ГУ МЧС рассказали подробнее.

В 3:27 городские пожарные получили сигнал об огне в парк-отеле «Новый век». На место выслали четыре пожарных расчета.

В бойлерной комнате огонь охватил два квадратных метра. Пришлось эвакуировать 32 человек. Никто не пострадал.

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