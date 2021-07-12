Масштабное отключение горячей воды в Заводском районе продлится две недели

Сегодня, 12 июля, в Заводском районе Саратова начинается масштабное отключение горячей воды.

Специалисты ПАО «Т Плюс» займутся гидравлическими испытаниями на ТЭЦ-2. Отключения коснутся улиц: Азина, Кавказская, Верхоянская, Пензенская, Новокрекингская, Пензенская, Заречная и других. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Закончить опрессовки энергетики планируют к 26 июля. Таким образом, воды не будет две недели.

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