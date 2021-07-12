В Саратовской области ожидается жаркий понедельник

Завтра, 12 июля, в Саратовской области ожидается жаркий день. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ночью столбик термометра покажет максимум 19 градусов тепла, днем до +31.

Порывы северного ветра усилятся до 12-14 м/с.

Напомним, год назад в этот день синоптики обещали грозы и также жару.

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