На проспекте Кирова в Саратове появится новая детская площадка и зона отдыха

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Председатель Вячеслав Володин сегодня, 11 июля, прошел по нескольким улицам восьмикилометрового пешеходного кольца в Саратове: от перекрестка улиц Рахова и Вавилова до Волжской. Он осмотрел, как благоустраивают сквер имени Вавилова, где еще недавно располагались ларьки.

Он обсудил с чиновниками нехватку туалетов и комнат матери и ребенка. Городские власти планируют установить их на четырех точках.

Вячеслав Володин предложил продолжить наполнять территорию пешеходного кольца детскими и спортивными площадками. На проспекте Кирова рядом с Детским миром, где снесли ларьки, планируют сделать детскую площадку и зону отдыха. Один из собственников зданий сообщил о готовности взять на себя благоустройство. - Надо поддерживать такой бизнес, создавать им условия и мотивировать. Хорошо, если такие собственники начали появляться. Проспект Кирова и пешеходная зона многое значит и для жителей, и для туристов, – сказал Вячеслав Володин.

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