Состоялась тестовая поездка нового рельсового автобуса РА3 «Орлан» в Саратовской области

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Сегодня, 10 июля, в Саратовской области состоялась тестовая поездка новогорельсового автобуса серии РА3 «Орлан».
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Он проследовал по маршруту Саратов – Балаково – Саратов.
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Со станции Саратов-1 рельсовый автобус отправился в 10:10 и прибыл в Балаково в 13:25.
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В обратном направлении со станции Балаково «Орлан» отправился в 15:19 и вернулся в Саратов в 18:35.
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Тестовая поездка прошла успешно: время в пути в одну сторону составило три часа 15 минут. Учитывая неблагоприятную эпидемическую обстановку в регионе, мероприятие проводилось с учётом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.
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