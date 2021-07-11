В Саратове на Азина горел дом

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 10 июля, в 18:01 три пожарных расчета отправлялись тушить частично расселенный дом на улице Азина в Саратове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Площадь возгорания составила 50 кв.м.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Его ликвидировали, пострадавших нет.

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