Ленинский район Саратова остался без воды

Сегодня, 11 июля, без воды остались улицы в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись Дачного поселка, Буровой улицы, 11, 13, 15, Благодарова, 3, 5А, 5Б, 3-й Степной, 4Б, 8А, 8Б.

Они продлятся ориентировочно до полуночи, как только коммунальщики не закончат свои работы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.