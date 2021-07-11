В Саратове сгорел Ford Focus

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 10 июля, в 22:43 пожарные выехали тушить Ford Focus на Вольскую улицу в Саратове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров, пламя ликвидировал один расчет оперативной службы.

Пострадавших нет.

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