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Происшествия11 июля 2021 10:23

В Саратове сгорел Ford Focus

ЧП ликвидировал один пожарный расчет
Дарья Вострикова
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 10 июля, в 22:43 пожарные выехали тушить Ford Focus на Вольскую улицу в Саратове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров, пламя ликвидировал один расчет оперативной службы.

Пострадавших нет.

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